Песков назвал закрытие «Рошен» суверенным решением владельцев



Москва, 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закрытие кондитерской фабрики «Рошен» в Липецкой области.

«Это решение владельцев, вы знаете, что работа там проводилась (в рамках уголовного дела) и что президент делал заявления относительного этого, собственно, компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение — это их суверенное решение», — подчеркнул представить Кремля.

Фабрика под Липецком была единственным подразделением «Рошен» в России. На производстве были заняты около 700 человек. Закрыли представительство по экономическим и политическим причинам.

Напомним, основателем компании «Рошен» является президент Украины Петр Порошенко.