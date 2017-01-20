Песков об уничтожении памятников в Пальмире: Настоящая трагедия

Москва, 20 января. Уничтожение памятников в сирийской Пальмире — настоящая трагедия с точки зрения потери мирового культурного и исторического наследия. Такое мнение выразил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что террористы «Исламского государства» разрушили фасад Римского театра и архитектурный комплекс Тетрапилон.

«Варварские действия террористов продолжаются, — сказал представитель Кремля. — Насколько мы знаем, сирийские военные не оставляют планов освободить этот город», передает телеканал RT на русском.

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Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что США помогли боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» захватить сирийскую Пальмиру.