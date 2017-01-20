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Зимний свадебник и мясоед в 2017 году: традиции, свадебные обряды и приметы
Общество

Зимний свадебник и мясоед в 2017 году: традиции, свадебные обряды и приметы

Сегодня 15:54
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Зимний свадебник и мясоед в 2017 году: традиции, свадебные обряды и приметы

Сразу после Крещения Господня, или Богоявления, отмечается еще один православный праздник, который называется Собор Иоанна Предтечи, который в народе называется Иванов день, или Зимний свадебник.

Когда отмечается Собор Иоанна Предтечи

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (это полное название праздника) отмечается 7 января по старому стилю, что соответствует 20 января по современному летоисчислению.

Смысл праздника

Праздник в честь Иоанна Предтечи (Крестителя) отмечается по православной традиции, которая предписывает на следующий день после великих Господских (в честь Иисуса Христа) и Богородичных праздников чтить тех святых, которые «ближайшим образом послужили данному священному событию в истории».

А поскольку Иоанн Креститель был непосредственным участником крещенского омовения Иисуса в Иордане, церковь чтит память пророка на следующий день после Крещения Господня (Богоявления).

Зимний свадебник

В народе этот праздник, также отмечаемый 20 января, называется Зимний свадебник, или Иванов день. Этот день в народном календаре знаменует окончание зимних Святок, разгар зимнего мясоеда и начало так называемой малой свадебной поры, которая длится до Масленицы. (На Масленицу, во время Великого поста и первую неделю после Пасхи венчания не проводятся, то есть все свадьбы, не доигранные зимой, откладываются более чем на два месяца.)

Традиции и обряды на Иванов день

Поскольку Зимний свадебник приходится на следующий день после Крещения, он связан с крещенскими традициями и с освященной водой. В этот день пили крещенскую воду из иорданей, до полудня еще можно было окунаться в проруби, святой водой окропляли жилища, амбары, хлева и т.д.

Зимний свадебник и мясоед в 2017 году: традиции, свадебные обряды и приметы

Первую половину Иванова дня еще разрешалось побездельничать, а уже с обеда в деревнях начинали заниматься обычными работами. С этого времени женщины снова начинали прясть, ткать и шить, возобновлялась охота, разрешалось резать скот и употреблять мясо в пищу.

В Зимний свадебник было принято кормить домашнюю скотину блинами или хлебом-солью, чтобы не болела и хорошо размножалась.

С Зимнего свадебника и до Масленицы — пора сватовства и зимних свадеб.

Приметы и поговорки на Зимний свадебник

  • Крест на воду — жених на гору.
  • Иван Креститель праздники увел.
  • Перезимье о весне весть подает.
  • Ясная погода — к засушливому лету, пасмурная и снежная — к обильному урожаю.

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Мясоед и свадьбы

Мясоед — это период, когда по церковному уставу разрешено употреблять в пищу мясо и мясные продукты. Как правило, это период после какого-либо длительного поста.

В православии есть четыре мясоеда:

  • Весенний — между Великим и Петровым постами (с Пасхи до воскресенья Троицкой недели).
  • Летний — между Петровым и Успенским постами.
  • Осенний — между Успенским и Рождественским постами.
  • Зимний — с Рождества Христова до начала Масленицы. Во время Масленицы можно есть молочные продукты, но мясо уже под запретом.

Мясоед — это традиционная пора свадеб. На Руси в деревнях свадьбы, как правило, играли в осенний и зимний мясоед, когда крестьяне не были заняты на полевых работах. Осенние свадьбы играли обычно с начала октября до первой половины ноября, когда урожай был убран и подсчитан. Кроме того, свадьбы было принято играть после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 1 (14) октября. Зимние свадьбы начинали играть с Иванова дня (20 января) и заканчивали до наступления Масленицы.

Когда Масленица в 2017 году

В 2017 году Масленица начинается в понедельник, 20 февраля, и заканчивается в Прощеное воскресенье, 26 февраля.

комментарии
Алексей Громов
#зимний свадебник #мясоед #масленица
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