Зимний свадебник и мясоед в 2017 году: традиции, свадебные обряды и приметы

Сразу после Крещения Господня, или Богоявления, отмечается еще один православный праздник, который называется Собор Иоанна Предтечи, который в народе называется Иванов день, или Зимний свадебник.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (это полное название праздника) отмечается 7 января по старому стилю, что соответствует 20 января по современному летоисчислению.
Праздник в честь Иоанна Предтечи (Крестителя) отмечается по православной традиции, которая предписывает на следующий день после великих Господских (в честь Иисуса Христа) и Богородичных праздников чтить тех святых, которые «ближайшим образом послужили данному священному событию в истории».
А поскольку Иоанн Креститель был непосредственным участником крещенского омовения Иисуса в Иордане, церковь чтит память пророка на следующий день после Крещения Господня (Богоявления).
В народе этот праздник, также отмечаемый 20 января, называется Зимний свадебник, или Иванов день. Этот день в народном календаре знаменует окончание зимних Святок, разгар зимнего мясоеда и начало так называемой малой свадебной поры, которая длится до Масленицы. (На Масленицу, во время Великого поста и первую неделю после Пасхи венчания не проводятся, то есть все свадьбы, не доигранные зимой, откладываются более чем на два месяца.)
Поскольку Зимний свадебник приходится на следующий день после Крещения, он связан с крещенскими традициями и с освященной водой. В этот день пили крещенскую воду из иорданей, до полудня еще можно было окунаться в проруби, святой водой окропляли жилища, амбары, хлева и т.д.
Первую половину Иванова дня еще разрешалось побездельничать, а уже с обеда в деревнях начинали заниматься обычными работами. С этого времени женщины снова начинали прясть, ткать и шить, возобновлялась охота, разрешалось резать скот и употреблять мясо в пищу.
В Зимний свадебник было принято кормить домашнюю скотину блинами или хлебом-солью, чтобы не болела и хорошо размножалась.
С Зимнего свадебника и до Масленицы — пора сватовства и зимних свадеб.
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Мясоед — это период, когда по церковному уставу разрешено употреблять в пищу мясо и мясные продукты. Как правило, это период после какого-либо длительного поста.
В православии есть четыре мясоеда:
Мясоед — это традиционная пора свадеб. На Руси в деревнях свадьбы, как правило, играли в осенний и зимний мясоед, когда крестьяне не были заняты на полевых работах. Осенние свадьбы играли обычно с начала октября до первой половины ноября, когда урожай был убран и подсчитан. Кроме того, свадьбы было принято играть после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 1 (14) октября. Зимние свадьбы начинали играть с Иванова дня (20 января) и заканчивали до наступления Масленицы.
В 2017 году Масленица начинается в понедельник, 20 февраля, и заканчивается в Прощеное воскресенье, 26 февраля.