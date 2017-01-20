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Ученые обнаружили на Церере инопланетные элементы
Весь мир

Ученые обнаружили на Церере инопланетные элементы

Сегодня 15:34
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Ученые обнаружили на Церере инопланетные элементы

Вашингтон, 20 января. Стало известно, из чего состоит поверхность  Цереры. Открытие сделали ученые NASA. Оказалось, что поверхность этой карликовой планеты образована из инопланетных элементов.

По итогам изучения химического состава карликовой планеты в NASA сообщили, что большая часть поверхности Цереры состоит из силикатов, которые попали на нее извне. Эксперты не исключают, что «силикатные» элементы принести астероиды с других планет. 

По данным специалистов космического агентства, находящийся между орбитами Юпитера и Марса планетоид подвергался интенсивным бомбардировкам астероидами. Именно они и занесли те химические элементы, из которых образовалась поверхность Цереры, пояснили ученые.

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Ярослава Замысловатова
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