«Правосека» избили бейсбольными битами в Одесской области за участие в АТО

Измаил (Одесская область), 20 января. Бывшего участника запрещенной в России террористической группировки «Правый сектор» жестоко избили пять человек, заметив его ночью на улице в Измаиле Одесской области.

Бывший участник Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», известный под позывным Докер, участвовавший в боях в Донбассе, избит в Одесской области, информирует экстремистская группировка «Правый сектор» в Facebook.

Отмечается, что экс-участник террористической группировки наткнулся на пятерых человек, которые, увидев на его руке повязку «Правого сектора» и узнав, что он воевал в Донбассе, в зоне так называемой АТО, бросились на него с кулаками. У дома бывшего «правосека» недоброжелатели поджидали уже с битами. В итоге за бывшего участника «Правого сектора» вступились местные жители.

«Не ожидал, что такое может случиться. … начали мне угрожать, а как в перепалке узнали, что я воевал в рядах «Правого сектора», то напали на меня. Это недопустимо в Украине», — заявил избитый бывший «правосек».