Останемся в вечности: Россия превратит Луну в космическую Крипту цивилизации

Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН выступили с предложением сохранить объекты культурного наследия человечества на Луне. Это отличная идея, которая поможет сохранить память о нас даже в случае тотального уничтожения, считает научный обогреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

«Накопленные человечеством сокровища материальной культуры постоянно подвергаются риску уничтожения в результате пожаров, наводнений, механических разрушений. И в наши дни уникальные библиотеки, архитектурные ансамбли, целые музеи продолжают гибнуть из-за войн и стихийных бедствий. Планета Земля является не самым безопасным местом для предметов, которые человечество желало бы сохранить для потомков в первозданном виде», — говорится в докладе «Луна как идеальное хранилище сокровищ культуры».

По мнению ученых, естественный спутник Земли — более подходящее место для сохранения памяти о человечестве. Это будет своего рода космическая Крипта цивилизации.

«Вот только сегодня была новость о том, что террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) уничтожили в Сирии древний архитектурный комплекс Тетрапилон, который был расположен в Пальмире. И я считаю, что подобное варварство лучше всего объясняет необходимость подобного объекта», — высказывается Галкин в защиту выдвинутой идеи.

Тем не менее сотрудники НИЯУ МИФИ и Института астрономии РАН пока еще не могут назвать сроки осуществления проекта, так как нет конкретных технических решений по реализации подобного замысла.

«Для начала нам необходимо совершить хотя бы первую пилотируемую посадку на Луну, после чего построить там «космический музей». А я отмечу, что пока ни у одной страны нет опыта строительства на другом космическом объекте. Это дело очень затратное и сложное, нужно отправить какую-то герметичную камеру, куда бы влезли все экспонаты. И только после завершения строительства можно будет говорить о переброске самых знаковых объектов культурного наследия человечества. А кроме того, надо решить проблему с авариями наших ракет-носителей на старте», — объясняет эксперт.

Специалисты предполагают, что в специальных хранилищах на Луне экспонаты будут лучше храниться, так как атмосфера естественного спутника нашей планеты является крайне разреженной, поэтому объектам культурного наследия человечества ничего не будет угрожать. Да и жизнь бактерий в таких условиях практически невозможна.

«Луна — очень спокойное место, там нет ни землетрясений, ни цунами, ни пожаров. Единственное, что может угрожать артефактам, — небольшие астероиды и метеориты. Но и то, если построить хранилище в специальном месте, можно избежать поражения космическими телами. Идея очень хорошая, вспомните про «Вояджеры»: они ведь до сих пор летят и посылают сигналы, храня золотую пластинку с нашими записями. И даже если человечество погибнет, память о нем останется в вечности», — заключает Галкин, вспоминая американский проект по исследованию дальних планет Солнечной системы, начавшийся в 1977 году.

Кроме этого, российские специалисты предлагают построить на Луне копии главных архитектурных памятников Земли. Они уверены, что из-за низкой силы тяжести в базальтовых недрах спутника можно будет создать помещения необходимых размеров, а это позволит размещать там копии любых земных сооружений.

Напомним, Крипта цивилизации — герметичное помещение и первая в мире полноценная капсула времени. В ней размещены самые знаковые для человечества книги, записи голосов известных людей, музыка и другие аудиозаписи. Из технических устройств туда вложили проектор для изображений, микрофильмы, тостер, радио, печатную машинку, кассовый аппарат, генератор для запуска этих устройств и другие не менее важные экспонаты. Многие артефакты помещены в стеклянные емкости, наполненные инертным газом для лучшей сохранности. Крипту запечатали 25 мая 1940 года. Вскрыть ее планируется только 28 мая 8113 года. Сама комната находится в Оглторпском университете американского города Брукхейвен, штат Джорджия.