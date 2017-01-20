Военные Сербии и Финляндии проверили территорию ЗВО

Москва, 20 января. Сербская и финская группы инспекторов провели проверку района Западного военного округа в рамках Венского документа об укреплении доверия и безопасности.

В Центре по уменьшению ядерной опасности сообщили, что все пожелания инспекционных групп были выполнены российской стороной в полном объеме. Зарубежные военные провели инспекцию в районе городов Иваново, Нижний Новгород, Наро-Фоминск и Москва. Инспекторы побывали на полигонах и получили информацию по 19 формированиям и частям ЗВО, ВКС и ВДВ. Также военные совершили облет территорий на вертолете. Проверка продолжалась четыре дня.