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Трамп заявил, что дождь на инаугурации ответит на самый главный вопрос избирателей
Весь мир

Трамп заявил, что дождь на инаугурации ответит на самый главный вопрос избирателей

Сегодня 15:23
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Трамп заявил, что дождь на инаугурации ответит на самый главный вопрос избирателей

Вашингтон, 20 января. Избранный президент США Дональд Трамп присоединился к длинной череде политиков, актеров и телеведущих, которые шутили над его прической во время избирательной кампании и после нее. Политик заявил, что не опасается дождя во время церемонии инаугурации, поскольку осадки лишь докажут всем, что он не носит парик.

«Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы. Конечно,  на голове будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Отметим, что непокорная прическа Трампа уже давно стала предметом для шуток в Интернете и на телевидении. В частности, ведущий американской юмористической передачи The Tonight Show Джимми Фаллон во время беседы с Трампом попросил разрешения взъерошить его волосы, чтобы убедиться, что они настоящие. В ответ политик заявил: «Хорошо. Меня через час ждут люди в Нью-Гэмпшире, надеюсь, они поймут».

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Геннадий Плющев
#дональд трамп
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