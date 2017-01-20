Олейник: Порошенко использует Roshen, чтобы помочь объявить импичмент Трампу

В пятницу остановила работу липецкая кондитерская фабрика, входящая в корпорацию Roshen и принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал этот шаг «суверенным решением акционеров компании». Эксперт Федерального агентства новостей Владимир Олейник и вовсе связал его с возможным началом очередного витка боевых действий в Донбассе. Подробности — в нашем материале.

Руководство Roshen, как известно, обосновало свое решение политическими и экономическими причинами. По их словам, арест имущества кондитерской фабрики сделал продажу фабрики невозможной. А арест наложили не просто так, а в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». При этом показатели компании и так оставались вполне сносными: в 2014-2016 годах Roshen получила и вывела на Украину более 72 миллионов долларов от работы липецких активов.

«Надо хорошо знать Порошенко, который за копейку любого задушит. Он даже во время войны не закрывал свой бизнес, плевал на всю критику касаемо того, что он пополнял бюджет России, по его словам, страны-агрессора. А тут к власти в США приходит Трамп, и Порошенко, думаю, проинформирован о возможных вариантах развития событий. Когда украинский миллиардер Виктор Пинчук, близкий к американской власти, сделал заявление, что с войной в Донбассе надо заканчивать, то он как бы сигнализировал о новой политике, которую собираются проводить Штаты. Может, это был просто вброс, чтобы посмотреть на реакцию общества, а она сейчас разная. Большинство молчит, потому что подавлено», — комментирует экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Читайте по теме: Царев: Roshen закроется, но украинский бизнес в России останется

По его словам, Порошенко в контексте событий в Америке и Европе будет выстраивать свое ближайшее будущее. Не исключено, что он, загнанный в угол, может пойти на обострение ситуации и заявить о том, что прекратил все отношения с Россией и готов воевать до последнего.

«Меня удивили две последние поездки: первая — приезд сенатора Джона Маккейна на фронт, в зону конфликта. Плюс приезд Джо Байдена, который в таком возрасте пролетел несколько десятков тысяч километров, чтобы просто пообщаться. Вероятно, Порошенко было, что сказать, что нельзя передать через посредника. Возможно, Украине отведена какая-то роль: раскачать ситуацию и возобновить военный конфликт, чтобы потом через это некие силы могли поставить в неловкое положение Маккейна и даже рассматривать вопрос об импичменте Трампу. Объединенные силы демократов и республиканцев в Конгрессе достаточно влиятельны, чтобы блокировать эффективность работы нового президента», — продолжает собеседник ФАН.

Возможно, Порошенко понял, что критика в его адрес по поводу работы липецкой фабрики Roshen достигла того уровня, когда надо определиться, красивый он или умный. Если умный, то почему другим украинским компаниям нельзя торговать с Россией?

«Это плохой знак, ведь Порошенко патологически жаден и будет зарабатывать до последнего — на крови, на войне. Конфеты продаются и в Донецке, и в Крыму. Но не вижу логики в том, чтобы закрыть Roshen в Липецке для продажи ли для того, чтобы вернуть компанию потом. Ему надо определиться, с кем он — с партией мира или ястребами. Он будет пытаться подыграть тем, кто его хоть как-то поддерживает в США. И это явно не Трамп, ведь он бизнесмен и не будет продолжать не самые успешные проекты. И такой проект как Украина будет просто закрыт», — считает Олейник.