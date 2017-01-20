Москва, 20 января. Россия ждет от команды избранного президента США Дональда Трампа конструктивного диалога и отказа от устаревших клише времен холодной войны, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий заметил, что Москва не ждет после инаугурации Трампа резкого изменения американской политики в отношении России. Однако, подчеркивает он, заявления представителей команды Трампа дают надежду, что отношения двух стран улучаться.

«Так что давайте наберемся терпения и дождемся официального вступления Трампа в должность президента Соединенных Штатов Америки, — цитирует его газета «Известия». — Безусловно, мы не ждем простого и быстрого восстановления российско-американских отношений. Вместе с тем рассчитываем, что команда Дональда Трампа будет готова к прагматичному и конструктивному диалогу с Россией и отойдет от устаревших клише времен холодной войны».

Ранее в небе над Вашингтоном во время салюта в честь инаугурации Трампа вместо аббревиатуры USA появилась USR. Американцы пошутили, что это обозначает Соединенные Штаты России.