Ученые раскрыли тайну появления любви на Земле

Нью-Йорк, 20 января. Любовь зародилась в те времена, когда приматы защищали детенышей и самок от агрессии других самцов, установили ученые. К сближению партнеров привело именно желание самца защищать свое потомство. По утверждению исследователей, позже природные инстинкты в процессе эволюции трансформировалась в нечто большее.

Данные о работе человеческого мозга также подтверждают данную теорию. Так, специалисты выяснили, что те же самые участки человеческого мозга, которые в обычное время отвечают за родительский инстинкт, в состоянии влюбленности остаются активными.

Как сообщало издание «Индикатор», примерно 60% видов приматов может исчезнуть в ближайшие 25 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предрекли катастрофическое повышение уровня Мирового океана. Прогноз озвучила группа ученых из США и Ирландии.