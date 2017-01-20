Боевики ИГИЛ уничтожили больше половины Старого города в Алеппо

Москва, 20 января. Террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в РФ) повредили минимум 60% старого города Алеппо в Сирии, а около трети города была разрушена полностью.

«Около 60% Старого города Алеппо сильно повреждено, а 30% — полностью разрушено», — говорится в докладе миссии ЮНЕСКО, которая находилась в Алеппо с 16 по 19 января.

Утром 20 января юго-западную часть Алеппо обстреляли боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ). В результате погибли два человека, в том числе ребенок. Еще несколько мирных жителей были ранены.