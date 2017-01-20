Балтийский флот обновил автопарк новыми грузовиками

Калининград, 20 января. Из Санкт-Петербурга в Калининград паромом были доставлены 10 грузовых автомобилей «КамАЗ» и 10 тягачей «Урал».

Новая автотехника поступит в части и соединения Балтийского флота. Грузовики используют для транспортировки личного состава, боеприпасов и для проведения эвакуационных работ. Тягачи «Урал» предназначены для перевозки грузов в составе автопоезда, тяжелые машины хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях, обладают высокой грузоподъемностью, они оснащены экологичными двигателями и системой регулирования давления в шинах. Новая техника обладает повышенной проходимостью и отвечает всем запросам Вооруженных сил России.