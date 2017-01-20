Восемь человек спасены из заваленного лавиной отеля в Италии

Рим, 20 января. Восемь человек найдены живыми под завалами отеля в центре Италии, на который сошла лавина, информирует местный телеканал Rainews24.

Восемь человек обнаружены в погребенном под лавиной горном отеле Rigopiano di Farindola в Италии. Ранее сообщалось о шести выживших. Известна, что одна из спасенных уже доставлена вертолетом в больницу.

В пятницу утром спасатели обнаружили первых выживших после схода лавины на горную гостиницу в области Абруццо в центральной Италии. Среди выживших шестеро взрослых и две девочки. Их нашли под перекрытиями чердака. Погода в районе спасательной операции улучшилась. Снегопад прекратился, потеплело до минус четырех градусов, снежный покров понемногу тает.