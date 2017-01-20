Появилось видео беспорядков на митинге против Трампа: в ход пошли газ и дубинки

Вашингтон, 20 января. Акция протеста против назначения Дональда Трампа президентом, которая проходила в Вашингтоне, закончилась потасовкой. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы разогнать хулиганов.

На кадрах видеоролика, который появился в Сети, видно, как люди в толпе начинают драться друг с другом. Полицейские валят драчунов на землю и сковывают их наручниками.

Как сообщает Ura.Ru, митинг против Трампа проходил рядом с бизнес-центром, где сторонники избранного президента отмечали его победу. Толпу спровоцировал человек с флагом в поддержку Трампа, который появился среди участников митинга.