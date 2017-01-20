Сенатор Джабаров: Противники Трампа готовят американский «Майдан»

Инаугурация Трампа приближается с каждым часом. Очевидно, что многим представителям американского истеблишмента и масс-медиа этот факт стоит поперек горла. Один за другим, они изобретают все новые скандалы, призванные омрачить церемонию вступления следующего президента США в должность. Отсюда и скандал с «взломом» российскими спецслужбами сегодняшнего праздничного салюта, отсюда и сообщения о том, что ФБР якобы начало расследование против некоторых представителей внутреннего круга Трампа, и многое другое.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам, поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей своей оценкой всех этих событий.

«Такое ощущение, будто бы приближается какой-то апокалипсис. Такая шумиха была поднята вокруг вступления Трампа в должность президента, что подчас даже становится смешно. Чего стоит только вчерашний сюжет с убийством Трампа и всех его кандидатов на высокие должности! Я думаю, что и весь этот шум поднят специально. Причем поднят он теми же кругами, что когда-то препятствовали приходу Трампа к власти и сейчас крайне недовольны поражением Хиллари Клинтон. Делается это с прицелом на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Америке. Если все будет продолжаться так и дальше, то я не исключаю, что в США — кто бы когда-либо мог об этом подумать! — может сложиться «майданная» ситуация», — приводит свою точку зрения сенатор.

Не секрет, что против Дональда Трампа в последние месяцы проводятся многотысячные митинги. И это при том, добавляет Джабаров, что граждане США всегда гордились тем, что в их стране строго соблюдаются все законы. «Трамп — конституционно избранный президент, гарант американскойконституции. Он еще не вступил в должность, а некоторые уже пытаются придумать схему его смещения!» — продолжает он.

В любом случае, хоть положение Трампа сейчас кажется весьма тяжелым, ко всему этому следует относиться спокойно, настаивает сенатор. Владимир Джабаров уверен, что вскоре вся эта «медийная шелуха» исчезнет.

«Когда начнется реальная работа команды Трампа, сразу станет понятно, правильный был избран президент или нет. Американскому народу предстоит решить это, и никому другому. Некоторые круги, конечно, очень хотят, чтобы в США сохранилась прежняя структура власти, которая была практически навязана американцам в течение последних 20 лет. На протяжении всего этого времени в ущерб американским рабочим крупное производство выносилось за рубеж. В США появился так называемый «ржавый пояс», а баснословные прибыли, получаемые от вынесенных за океан мощностей, распределялись узкой группой лиц. Американский бомонд сейчас и протестует против Трампа, потому что они получали свою долю в этих прибылях.

Но Трамп — сильный политик. Он не пророссийский политик, но политик проамериканский. Он будет способен преодолеть все эти трудности и работать в интересах своего государства», — подводит итог Владимир Джабаров.