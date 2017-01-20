Давос, 20 января. Урегулирование конфликта в Сирии невозможно без президента САР Башара Асада, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Шимшек обратил внимание, что Анкара долгое время выступала за свержение режима Асада, однако теперь пересмотрела свои взгляды на ситуацию в Сирии.

«Турция больше не может настаивать на урегулировании без Асада», — констатировал он.

Вице-премьер Турции отметил, что Анкара намерена смотреть на реальное положение дел, поскольку ситуация «изменилась кардинальным образом». Кроме того, по его словам, Турция возлагает большие надежды на предстоящие переговоры по Сирии в Астане.

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