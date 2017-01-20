Желтая угроза: шквалистый ветер надвигается на Москву

Москва, 20 января. Желтый уровень опасности объявлен в Москве в пятницу из-за сильного ветра. Как рассказали в российском Гидрометцентре, погода потенциально опасна.

Так, порывы местами будут достигать 13-18 м/с, ночью — 15−20 метров в секунду. По данным синоптиков, в пятницу дует северо-западный и западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В Московской области темпера воздуха составит от -6 до -1 градусов, в Москве от -3 до -1. В ночь на понедельник потеплеет до слабых оттепелей, передает телеканал «360».

Напомним, накануне МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о метели, усилении ветра и гололеде в столице.