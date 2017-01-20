Инженеры Северного флота провели тренировку в условиях Заполярья

Североморск, 20 января. Накануне Дня инженерных войск бойцы батальона Северного флота провели учения по выполнению специальных инженерных задач в Заполярье.

Перед военными инженерами была поставлена задача провести разведку в условиях заснеженного полигона Щук-озеро, преодолеть минно-взрывные заграждения с помощью спецтехники и проложить дорогу в зоне условных боевых действий. Для этого инженеры применили путеукладчик БАТ-2. Все задачи выполнялись в условиях соприкосновения с условным противником под внезапными атаками диверсионных групп. На учениях использовались холостые патроны, взрывпакеты и дымовые гранаты.