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Инженеры Северного флота провели тренировку в условиях Заполярья
Россия

Инженеры Северного флота провели тренировку в условиях Заполярья

Сегодня 15:08
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Инженеры Северного флота провели тренировку в условиях Заполярья

Североморск, 20 января. Накануне Дня инженерных войск бойцы батальона Северного флота провели учения по выполнению специальных инженерных задач в Заполярье.

Перед военными инженерами была поставлена задача провести разведку в условиях заснеженного полигона Щук-озеро, преодолеть минно-взрывные заграждения с помощью спецтехники и проложить дорогу в зоне условных боевых действий. Для этого инженеры применили путеукладчик БАТ-2. Все задачи выполнялись в условиях соприкосновения с условным противником под внезапными атаками диверсионных групп. На учениях использовались холостые патроны, взрывпакеты и дымовые гранаты.

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Алексей Громов
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