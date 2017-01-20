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Сирия новости 20 января 2017 16.30: ИГ устроило массовую казнь в Пальмире, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает Алеппо
Новости Сирии

Сирия новости 20 января 2017 16.30: ИГ устроило массовую казнь в Пальмире, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает Алеппо

Сегодня 16:30
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Боевики ИГ казнили 12 жителей Пальмиры

Сирия, 20 января. Террористы ИГ* казнили более десяти жителей города Пальмира. Боевики формирования «Джебхат ан-Нусра»** открыли огонь по мирным кварталам Алеппо, есть жертвы среди гражданского населения. На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные бои между террористическими группировками, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели точечный обстрел опорных пунктов боевиков оппозиционных сил в районе лагеря для беженцев на южной окраине города Дамаск в ответ на недавний массированный огонь с направления позиций повстанцев. В результате спецоперации была ликвидирована группа боевиков, многие получили ранения.

Провинция Латакия

Возобновились ожесточенные столкновения в северной части провинции Латакия. В данный момент подразделения правительственных войск обстреливают позиции боевиков повстанческих группировок в районе горной цепи Аль-Акрад из крупнокалиберной артиллерии и пулеметов. До этого боевики в нарушение установленного на территории САР режима прекращения огня предприняли попытку атаковать правительственный блокпост.

Провинция Алеппо

Боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» открыли огонь по жилым районам юго-западной части Алеппо. Обстрел, согласно предварительным данным, велся из крупнокалиберных минометов. В результате погибли мужчина и его маленькая дочь, еще двое местных жителей были ранены. Кроме того, повреждены несколько жилых зданий. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видео, записанное в больнице Аль-Рази, куда были госпитализированы раненные в результате обстрела мирные жители.

Провинция Хомс

Согласно информации одного из сирийских новостных центров, ВВС САР нанесли удары по местам концентрации сил ИГ в окрестностях города Пальмира в восточной части провинции Хомс. Под ударами оказались укрепленные районы террористов вблизи населенного пункта Аль-Америя, расположенного на севере от Пальмиры. В результате операции был практически полностью разрушен пункт управления ИГ и ликвидировано большинство находившихся там на момент удара боевиков.

ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам ИГ на севере от Пальмиры

Как сообщает сирийский новостной портал AlDiar, боевики ИГ казнили 12 человек в городе Пальмира. Сначала террористы отрубили головы четырем мирным гражданам на глазах у местных жителей, которые были насильно согнаны к месту казни. После этого они открыли огонь по толпе, убив еще восемь человек.

Провинция Идлиб

Интенсивность столкновений между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам» в южной части провинции Идлиб продолжает расти. Ожесточенные бои вспыхнули также в населенном пункте Джабила Аль-Завия. В данный момент террористы обстреливают позиций друг друга из арторудий и минометов. Оба формирования несут серьезные потери раненными и убитыми.

Провинция Ракка

По данным командования западной коалиции, за последние двое суток отряды Сирийских демократически сих (SDF)*** и курдских формирований народной самообороны (YPG) ликвидировали в ходе столкновений с террористами ИГ в районе населенного пункта Сувейдия на западе от Ракки как минимум 48 членов организации. Кроме того, были уничтожены несколько единиц техники, в том числе один танк, захвачена часть вооружений и боеприпасов боевиков.

Самолеты ВВС международной коалиции продолжают наносить авиаудары к западу от города Ракка. Авиация провела бомбардировки укрепленных районов террористов ИГ вблизи населенного пункта Аль-Гарбия в преддверии готовящегося наступления сил операции «Гнев Евфрата» на позиции боевиков в этом регионе. Данные об итогах воздушной операции в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Хама

Подразделения правительственных войск провели контратаку опорных пунктов боевиков оппозиционных формирований в районе населенного пункта Аль-Латамина, расположенного в северной части провинции Хама. Военнослужащие САА нанесли мощный артиллерийский удар по террористам, в результате чего были уничтожены группа боевиков и несколько единиц техники. Кроме того, перестрелки отмечаются в районе близлежащих населенных пунктов Аль-Закат и Аль-Хазра.

Военнослужащие САА контратаковали позиции боевиков на севере провинции Хама

Провинция Хасака

В лагерь Аль-Хол, находящийся в восточной части города Хасака, прибыли около 1 200 беженцев из иракского города Мосул, где продолжаются бои между силами международной коалиции и террористами ИГ. Предполагается, что в ближайшее время приток беженцев может возрасти.

Ирак

По сообщениям представителей командования иракской армии, подразделения правительственных войск и отряды шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» продолжают атаковать опорные пункты террористов ИГ в районе Аль-Араби на востоке города Мосула. На данный момент большая часть района освобождена. Кроме того, началась операция по зачистке квартала Аль-Рашидия. Источник в командовании западной коалиции отмечает, что после освобождения этих двух регионов Восточный Мосул будет полностью контролироваться правительственной армией.

Карта военных действий в Сирии

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