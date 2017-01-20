Японцы научились понимать чувства животных

Токио, 20 января. Японские ученые создали устройство для считывания чувств домашних животных. Изобретение напоминает фитнес-трекер, который надевается на питомца. Вместе с ним используется приложение для смартфона, на которое поступают данные.

Прибор контролирует сердцебиение животного и некоторые другие параметры, которые позволяют оценить уровень стресса. Данные, собранные гаджетом, поступают в приложение, который выдает владельцу заключение о настроении питомца в виде смайлика, сообщает RT на русском.

Ранее специалисты провели исследование, на основании которого заявили, что вес отца влияет на пол будущего ребенка. Согласно результатам тестов, для появления на свет девочки мужчине необходимо сбросить несколько килограммов.