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Песков рассказал, чей человек Трамп
Политика

Песков рассказал, чей человек Трамп

Сегодня 14:44
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Песков рассказал, чей человек Трамп

Москва, 20 января. Мнение политологов о том, что Дональд Трамп является пророссийским политиком, является большой ошибкой. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым». 

По его словам, Трамп в первую очередь защищает американские интересы, поэтому его нельзя называть «нашим» человеком.

«Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки. Наверное, самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов полагать, что это наш человек», — отметил Песков.

Напомним, что в пятницу состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа. В тот же день в Вашингтоне прошла демонстрация против назначения Трампа. Полиции пришлось применить газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает Ura.Ru.

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Геннадий Плющев
#дональд трамп #дмитрий песков
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