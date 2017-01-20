Надежда, и Савченко, и Крым: как продать кирпич. Колонка Олега Денежки

Надежда Савченко озвучила забавную идею: Украина признает Крым российским, а в обмен на это Россия признает украинский статус Донбасса. Забавной эту идею можно назвать хотя бы за то, что при этом ни крымчан, ни жителей Донбасса ни о чем не спрашивают. Наступает век работорговли? Или крепостного права?

Война — одна из самых больших трагедий человечества, да чего уж там — самая большая. Хищники в природе убивают ради выживания, им нужна пища. Люди убивают друг друга, даже не понимая, ради чего они это делают. По повестке из военкомата. Убивают тех, кого даже не знали до войны. Не знали ни жизни, ни родных и близких того, кого готовы убить. Убить просто тех, кто попал в прицел. А артиллеристы и вовсе нажимают на спуск, чаще всего даже не подозревая, куда будет послан смертоносный снаряд.

Но есть войны еще более трагические. Гражданские. Когда люди из одной страны, с общими корнями, культурой, языком, историей, бывшие соседи по лестничной площадке, одноклассники, коллеги по работе, а иногда даже прямые родственники, начинают колошматить один по другому гаубицами и танками. Брат убивает брата, сын — отца. Гражданская война — это самоубийство. Выстрел в висок нации.

Разумеется, такое не может продолжаться долго. Удивительно, но большинство гражданских войн укладываются в срок не более 5 лет. Гражданская война сторонников парламента и короля в Англии — 3 года, 1642–1645. Гражданская война в США — 4 года, 1861–1865. Гражданская война в России — 5 лет, 1918–1922. Гражданская война в Донбассе идет уже четыре года. Близко к переделу. Пределу выносливости человеческой психики. Все хотят только одного — чтобы это прекратилось.

И появилась надежда. Точнее, Надежда Савченко. Но вот беда: большинство считает ее очередным агентом Путина, имя которым — тьма. Но является ли она таковым? Ее последнее предложение ставит таковое предположение, извините за почти тавтологию, под большой вопрос. Обменять Крым на Донбасс? А какой из этих регионов является украинским? Что на что меняем? Людей, которые не хотят жить с украинской властью, на людей, которые не хотят жить с украинской властью? России предлагают сделку по продаже соотечественников?

Это похоже на развод гопников в подворотне. «Купи кирпич» — трогательно-наивный грабеж в обход уголовного кодекса. Попытка выглядеть честнее, чем ты есть на самом деле. Надежда, которую в свое время обменяли на российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, пытается обменять то, что давно уже не украинское, на то, что совсем уже не украинское. А в это же время Зорян Шкиряк, советник министра МВД Арсена Авакова, предлагает обменять Надежду на украинского режиссера-террориста Олега Сенцова. Это просто какой-то хоровод обменов.

При этом обозначенный в дорожной карте минских договоренностей относительно войны в Донбассе обмен «всех на всех» Киев не спешит выполнять. Не выходит как-то. Не получается. То ли списки заключенных потеряли, то ли самих заключенных найти не могут. Просто загадка какая-то. При этом вина перекладывается на плечи российской стороны, у которой вообще никаких украинских заключенных нет, кроме означенного выше Сенцова. С доказанным судебным приговором по террористической части. Самим Сенцовым не опровергаемой. Да, хотел взрывать, и не отказываюсь.

Это что же? Обменять украинского националиста, собиравшегося убивать российских граждан, на Савченко? Кажется, это не очень справедливая сделка. Это вообще не сделка. Это, как я писал выше, кирпич.

Это новый тренд в отношениях с Россией. С ней пытаются торговать кирпичами. Объявляют санкции, а потом начинают рассказывать, что Россия должна сделать для отмены санкций. Устраивают проблемы в собственной стране, а потом заявляют, что Россия должна сделать, чтобы эти, чужие по сути проблемы, разрешить. Накачивают собственную «оборонку» оружием, а потом рассказывают, что Россия должна сократить в обмен на их собственные бесполезные траты военного бюджета.

Если все эти кирпичи сложить, то получится нечто не менее грандиозное, чем пирамида Хеопса. Но в ней находился хотя бы сам Хеопс. Один из самых известных египетских фараонов. А в этих сделках не содержится ровно ничего. Дырка от бублика.

Точнее, кирпич.