Правительство РФ утведило новый список запрещенных наркотиков

Москва, 20 января. Правительство России обнародовало обновленный список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен на территории Российской Федерации. С постановлением правительства РФ можно подробно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что данный вопрос был пересмотрен из-за намерения улучшить контроль за оборотом наркотических средств. Кабмин России убежден, что данному вопросу необходимо уделять особое внимание.
«Изменения вносятся в акты правительства РФ в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств», — говорится в документе.