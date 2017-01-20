Правительство РФ утведило новый список запрещенных наркотиков

Москва, 20 января. Правительство России обнародовало обновленный список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен на территории Российской Федерации. С постановлением правительства РФ можно подробно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что данный вопрос был пересмотрен из-за намерения улучшить контроль за оборотом наркотических средств. Кабмин России убежден, что данному вопросу необходимо уделять особое внимание.