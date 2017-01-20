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Прокуратура просит суд навсегда отобрать у мажорки Багдасарян самое дорогое
Общество

Прокуратура просит суд навсегда отобрать у мажорки Багдасарян самое дорогое

Сегодня 14:46
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Прокуратура просит суд навсегда отобрать у мажорки Багдасарян самое дорогое

Москва, 20 января. Московская прокуратура потребовала лишить скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав, сообщили в Савеловском суде столицы.

По данным представителей прокуратуры, у Багдасарян есть «медицинские противопоказания для управления транспортными средствами». Результаты проведенной соответствующей проверки были изложены в документах и представлены мировому судье. По словам представителей прокуроры, стритрейсершу необходимо лишить водительских прав навсегда.

Ранее, 17 января, на заседании суда отец  Багдасарян Эльмар жестко отчитал дочь и пригрозил ей переездом в другой город.

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Катерина Тимошенская
#мара багдасарян
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Зимний свадебник и мясоед в 2017 году: традиции, свадебные обряды и приметы
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