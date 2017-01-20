FAN-TV Лента новостей
Перед инаугурацией Трампа украинцы принялись клясться ему в верности
Украина

Перед инаугурацией Трампа украинцы принялись клясться ему в верности

Сегодня 15:10
337

Перед инаугурацией Трампа украинцы принялись клясться ему в верности

Киев, 20 января. Как только Дональд Трамп стал признанным президентом США, украинские власти резко изменили свою риторику о нем и организовали пикеты в его поддержку возле здания американского посольства на Танковой улице. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. 

«Мы любим Трампа», «Трамп, ласково просим на Украину!», «Трамп, мир, Украина!» и тому подобные плакаты держали в руках несколько пенсионеров и две школьницы. Пикетом руководили мужчины представительского вида, которые привезли самих демонстрантов, раздали им одинаковые плакаты, а затем указывали демонстрантам, что и как держать. Кроме того, за действием наблюдали сотрудники спецслужб в гражданском и около десятка телекамер ведущих украинских СМИ.

Из американского посольства к пикетчикам никто не вышел, кроме сотрудника охраны. Мужчина в резкой форме на русском языке потребовал от активистов отойти «подальше» и «топтаться вон там». Несмотря на такое презрительное отношение, активисты выполнили все указания охранника и продолжили скандирование слоганов о том, что «Украина любит Америку».

Некий Клейнос Юрий, который представился журналистам инициатором митинга, заявил, что представляет простой народ, а вовсе не власти.  

«Мы, простой народ Украины, мы за Трампа! Это большой плюс для Украины, что в США будет Трамп. Он поможет решить конфликт на Донбассе и разгонит наших казнокрадов. А если Трамп припомнит, что наши власти про него говорили плохого, пусть отвечает не народу Украины, а всем тем конкретным лицам, что на него лили грязь. А мы, народ Украины, вас, господин Трамп, полностью поддерживаем!», - заявил активист.
 

Заметим, ранее, в ходе предвыборной гонки в США руководство Украины называло Трампа «опасным лузером», «проблемой для свободного мира», «путинским троллем», после чего Трамп отказался встречаться с Петром Порошенко.

Перед инаугурацией Трампа украинцы принялись клясться ему в верности

Резкая смена настроений в Киеве произошла после победы Трампа на выборах. Теперь украинские власти лихорадочно ищут возможности для примирения с «опасным лузером» и «проблемой для свободного мира». Напомним, в одной из своих предвыборных речей Трамп говорил, что если Америке это будет выгодно, он признает Крым российским.

Перед инаугурацией Трампа украинцы принялись клясться ему в верности
Демонстранты после акции, которая длилась 15 минут, организовано сдали наглядную агитацию в машины организаторов, после чего некоторое время толпились возле представительного мужчины со списком в руках. У корреспондента ФАН сложилось впечатление, что пикетчики получали там вознаграждение за участие в акции, но подойти близко и снять это на видео не удалось – к корреспонденту подошли двое внушительного вида мужчин и потребовали уйти. 

комментарии
Денис Машкин специально для ФАН Киев
#киев
Новости партнеров
Эксклюзив

Останемся в вечности: Россия превратит Луну в космическую Крипту цивилизации

Сегодня 15:56
52

«Жемчужину пустыни» равняют с землей: что потеряла Пальмира от взрывов ИГ

Сегодня 15:26
84

Сенатор Джабаров: Противники Трампа готовят американский Майдан

Сегодня 15:11
132

Перед инаугурацией Трампа украинцы принялись клясться ему в верности

Сегодня 15:10
331

Надежда, и Савченко, и Крым: как продать кирпич. Колонка Олега Денежки

Сегодня 15:04
137
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Останемся в вечности: Россия превратит Луну в космическую Крипту цивилизации

15:56

Зимний свадебник и мясоед в 2017 году: традиции, свадебные обряды и приметы

15:54

Астана обещает создать все условия для успешных переговоров по Сирии

15:53

Мэр Харькова объяснил, почему нельзя переименовать проспект Героев Сталинграда

15:50

Песков рассказал, что обсудят Путин и Миллер на предстоящей встрече

15:48

Военные Сербии и Финляндии проверили территорию ЗВО

15:46

Песков об уничтожении памятников в Пальмире: Настоящая трагедия

15:41

Песков рассказал, как Путин будет следить за инаугурацией Трампа

15:37

Ученые обнаружили на Церере инопланетные элементы

15:34

Москва ждет от Трампа отказа от клише холодной войны — Слуцкий

15:33

Боевики ИГИЛ уничтожили больше половины Старого города в Алеппо

15:32

Ученые раскрыли тайну появления любви на Земле

15:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Останемся в вечности: Россия превратит Луну в космическую Крипту цивилизации
Читать
Закрыть