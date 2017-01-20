Перед инаугурацией Трампа украинцы принялись клясться ему в верности

Киев, 20 января. Как только Дональд Трамп стал признанным президентом США, украинские власти резко изменили свою риторику о нем и организовали пикеты в его поддержку возле здания американского посольства на Танковой улице. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

«Мы любим Трампа», «Трамп, ласково просим на Украину!», «Трамп, мир, Украина!» и тому подобные плакаты держали в руках несколько пенсионеров и две школьницы. Пикетом руководили мужчины представительского вида, которые привезли самих демонстрантов, раздали им одинаковые плакаты, а затем указывали демонстрантам, что и как держать. Кроме того, за действием наблюдали сотрудники спецслужб в гражданском и около десятка телекамер ведущих украинских СМИ.

Из американского посольства к пикетчикам никто не вышел, кроме сотрудника охраны. Мужчина в резкой форме на русском языке потребовал от активистов отойти «подальше» и «топтаться вон там». Несмотря на такое презрительное отношение, активисты выполнили все указания охранника и продолжили скандирование слоганов о том, что «Украина любит Америку».

Некий Клейнос Юрий, который представился журналистам инициатором митинга, заявил, что представляет простой народ, а вовсе не власти.

«Мы, простой народ Украины, мы за Трампа! Это большой плюс для Украины, что в США будет Трамп. Он поможет решить конфликт на Донбассе и разгонит наших казнокрадов. А если Трамп припомнит, что наши власти про него говорили плохого, пусть отвечает не народу Украины, а всем тем конкретным лицам, что на него лили грязь. А мы, народ Украины, вас, господин Трамп, полностью поддерживаем!», - заявил активист.



Заметим, ранее, в ходе предвыборной гонки в США руководство Украины называло Трампа «опасным лузером», «проблемой для свободного мира», «путинским троллем», после чего Трамп отказался встречаться с Петром Порошенко.

Резкая смена настроений в Киеве произошла после победы Трампа на выборах. Теперь украинские власти лихорадочно ищут возможности для примирения с «опасным лузером» и «проблемой для свободного мира». Напомним, в одной из своих предвыборных речей Трамп говорил, что если Америке это будет выгодно, он признает Крым российским.



Демонстранты после акции, которая длилась 15 минут, организовано сдали наглядную агитацию в машины организаторов, после чего некоторое время толпились возле представительного мужчины со списком в руках. У корреспондента ФАН сложилось впечатление, что пикетчики получали там вознаграждение за участие в акции, но подойти близко и снять это на видео не удалось – к корреспонденту подошли двое внушительного вида мужчин и потребовали уйти.