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ФАС повысила оптовые цены на газ для населения
Экономика

ФАС повысила оптовые цены на газ для населения

Сегодня 14:44
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ФАС повысила оптовые цены на газ для населения

Москва, 20 января. Индексация оптовых цен «Газпрома» на газ для реализации населению на 3,9% с 1 июля 2017 года утверждена Федеральной антимонопольной службой. С текстом указа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Как говорится в документе, в сравнении с ценами, которые действуют в настоящее время, оптовые цены на газ увеличатся в среднем на 3,9% по регионам.

Как правило, независимые производители реализуют газ по цене ниже предлагаемой корпорацией, на этот раз цена на газ регулируется только для «Газпрома».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за девять месяцев прошлого года выросла на 5,26% и составила 709,321 млрд руб.

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Тимур Румянцев
#россия #газпром
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