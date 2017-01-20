Депутат Рады оказался фальшивым академиком



Киев, 20 января. Депутата Рады Юрия Березу поймали на покупке фальшивого диплома академика. На чистую воду народного избранника вывел экс-заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов. О том, что диплом Березы является «фейковым» он сообщил на своей странице Facebook.

О присвоении звания член-корреспондента Украинской академии наук сам Береза заявил в соцсетях двумя днями ранее. «Я очень благодарен за оказанную мне честь — стать член-корреспондентом Украинской академии наук», — написал он, поделившись фото документа.

Однако Портнов заявляет, что депутат якобы получил диплом несуществующего научного учреждения, а вовсе не в Национальной академии наук. «Диплом депутату-дураку вручила фейковая общественная организация (...). Учредителями этой организации являются три обычных лоха, точно таких же, как и сам депутат», — отметил Портнов.

