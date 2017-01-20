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Шойгу встретился с госсоветником Татарстана Шаймиевым
Россия

Шойгу встретился с госсоветником Татарстана Шаймиевым

Сегодня 14:44
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Шойгу встретился с госсоветником Татарстана Шаймиевым

Казань, 20 января. В плане мероприятий, намеченном министром обороны России в Казани, встреча с государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым.

Главу военного ведомства России и государственного советника Татарстана связывает длительное сотрудничество. Сергей Шойгу и Минтимер Шаймиев в 2001 году стали сопредседателями высшего совета «Единства и Отечества», эта партия образовалась в результате слияния трех политических сил. В состав партии вошли «Единство», лидером которой был Шойгу, «Вся Россия» с Шаймиевым во главе и «Отечество» под руководством Лужкова. В 2003 году партия была переименована в «Единую Россию».

Ранее Телеканал 360 сообщил, что более 63 тысяч кубометров снега вывезли с автодорог Подмосковья с начала недели.

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Алексей Громов
#сергей шойгу #минтимер шаймиев
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