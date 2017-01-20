Почти 8 тыс. иностранных военных примут участие в учениях на Украине

Киев, 20 января. Около 20 тыс. военных примут участие в учениях, которые проводятся на территории Украины. Об этом в пятницу заявил официальный представитель министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, выступая на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в учениях будет задействовано около 7,5 тыс. иностранных военных и 12,5 тыс. бойцов ВСУ. Гуцуляк также отметил, что 1,5 тыс. украинских военнослужащих примут участие в иностранных учениях, проводимых за рубежом.

Как сообщает Газета.Ru, Верховная рада Украины в январе разрешила допуск иностранных военных подразделений на территорию страны в рамках участия в многонациональных учениях.