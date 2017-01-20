Дамаск назвал условия участия Катара и Саудовской Аравии в переговорах в Астане

Дамаск, 20 января. Представители Катара и Саудовской Аравии смогут участвовать в переговорах по Сирии в Астане только после того, как перестанут поддерживать боевиков, заявил депутат сирийского парламента Алан Бакр.

Бакр подчеркнул, что Дамаск выступает категорически против участия в переговорах по Сирии представителей Катара и Саудовской Аравии. Он отметил, что эти страны поддерживают боевиков.

Представитель Сирии напомнил, что эти боевики повредили снабжающую Дамаск водой насосную станцию в долине Вади Барада. Из-за этого пять миллионов человек в сирийской столице испытывают острую нехватку питьевой воды.

«Это военное преступление, — цитирует его газета «Известия». — О каком вообще представительстве этих стран может идти речь?»

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