СК РФ занялся сотрудниками ДПС, сломавшими протез водителю-инвалиду

Санкт-Петербург, 20 января. Следственные органы в Великом Новгороде ведут доследственную проверку в связи с сообщениями об инциденте с сотрудниками ДПС, которые якобы применили физическую силу к водителю машины и сломали ему протез руки, информирует СУСК РФ по Новгородской области.

В Интернете опубликовано сообщение о том, в котором утверждается, что сотрудники ДПС остановили машину на одной из улиц Великого Новгорода, за рулем которой был молодой человек. Из-за отказа водителя покинуть автомобиль и сесть в патрульную машину сотрудники ДПС якобы применили силу и сломали мужчине дорогостоящий протез руки.

В связи с данным сообщением проводится проверка, выясняются участники инцидента, а также обстоятельства возникшего конфликта.