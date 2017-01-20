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Слежку за «бывшими» в соцсетях ученые объяснили духовной связью
Общество

Слежку за «бывшими» в соцсетях ученые объяснили духовной связью

Сегодня 14:22
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Слежку за «бывшими» в соцсетях ученые объяснили духовной связью

Вашингтон, 20 января. Стало известно, почему люди следят за своими «бывшими» в соцсетях. Оказалось, что причина кроется в чувстве привязанности, которое не исчезает мгновенно. 

К такому выводу пришла группа американских психологов по итогам проведенных исследований. Почти треть участников опроса рассказали, что регулярно мониторят аккаунты своих «бывших» для того, чтобы узнать, чем они занимаются. Еще 10% респондентов признались, что проверяют страницы бывших возлюбленных по пять раз в сутки.

По мнению ученых, действия таких людей объясняются тем, что даже после разрыва у бывших партнеров остается «некая духовная связь». Она не исчезает еще несколько лет после разрыва.

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Ярослава Замысловатова
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