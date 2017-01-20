Шойгу прибыл с визитом в Республику Татарстан

Казань, 20 января. В Казань прибыл министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба столичного аэропорта республики.

В аэропорту главу военного ведомства России встретил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Минобороны РФ сообщает, что Сергей Шойгу намерен проверить выполнение государственного оборонного заказа Казанским авиационным заводом, на котором ведется обслуживание, ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ. Генерал армии осмотрит производственные мощности завода и проведет рабочее совещание.

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