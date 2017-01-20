Из-за закрытия Roshen в Липецке безработица вырастет в 1,5 раза

Липецк, 20 января. На данный момент в Центре занятости города Липецка зарегистрировано порядка 1400 человек. После того как будет закончено сокращение на фабрике «Рошен», то есть в июле 2017 года, это количество вырастет на 697 человек.

Проблема в трудоустройстве заключается в том, что на фабрике помимо разнорабочих есть и сотрудники узкой специализации — кондитеры, технологи изготовления конфет и так далее, а Roshen — единственная кондитерская фабрика в области.

В Центре занятости, кстати, не удивились уведомлению о сокращении. Порошенко в течение всего 2016 года проводил несколько раз сокращения небольшими партиями. А в мае прошлого года президент Украины ликвидировал еще одно свое предприятие на территории Липецкой области — «Рошен-транс», которое занималось обслуживанием фабрики.

Сейчас на территории действуют два предприятия лидера Украины — ООО «Рошен» и ООО «ЛФК Рошен». Они производят не только конфеты, но и печенье, вафли и остальную кондитерскую выпечку. После того, как пройдет сокращение активы заморозят. Продать их Порошенко не может, так как они арестованы в связи с возбуждением уголовного дела.