Луганск: ВСУ выпустили по ЛНР более 500 снарядов

Луганск, 20 января. Киевские силовики за неделю выпустили по территории Луганской народной республики более 500 снарядов.

Об этом рассказал начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. По данным ополченцев ЛНР, в период с 14 по 20 января украинские военные 24 раза нарушили режим прекращения огня. Они выпустили по территории республики 540 снарядов.

ВСУ вели огонь из артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах применялись БМП-1, зенитные установки ЗУ-23-2, а также гранатометы и стрелковое оружие. Анащенко подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной.

Ранее ЛНР насчитала в Донбассе 300 «жаждущих крови» иностранных наемников ВСУ.