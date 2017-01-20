Так ли страшен Трамп, как его «малюет» Чубайс, или Зачем нагнали ужас в Давосе

Один из соратников Егора Гайдара в проведении российской экономической реформы 1990-х годов, глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс взорвал медийное пространство пространным интервью, которое он дал из швейцарского Давоса, где в эти дни проходит ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Анатолий Чубайс, давая интервью изданию BFM за день до инаугурации Дональда Трампа, заявил, что озвученные СМИ инициативы нового американского президента вызывают форменный ужас у ведущих экономистов мира.

«Мир, построенный после Второй мировой войны, рушится — его больше нет», — заявил Чубайс, по мнению которого, это происходит не из-за экономических неурядиц, а чисто по политическим причинам, виновник которых — Трамп.

Особенно, по мнению Чубайса, на экономистов нагнали страху заявления Трампа, что Америку якобы все обижают, и поэтому, вступив в должность, он намерен резко повысить импортные пошлины, чтобы защитить экономические интересы Соединенных Штатов.

«Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», — заявил Анатолий Чубайс.

Так ли страшен Трамп, как его «малюет» Чубайс? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к эксперту Ассоциации военных политологов, заведующему кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрею Кошкину.

«Конечно, фигура 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа неоднозначна, и сам процесс его прихода к власти захватил своими детективными разворотами всю мировую общественность, — отметил политолог. — Но при всем этом нет необходимости характеризовать Трампа как человека, который может привести мир к серьезной катастрофе. Напротив, можно прогнозировать некий расцвет американской нации и, скорее, позитивные изменения и в других частях планеты».

По словам эксперта, России паниковать из-за Трампа не стоит — это недальновидно и не соответствует декларируемой новым американским президентом политике в отношении нашей страны.

«То, что относительно Трампа существует много других негативных прогнозов, — это, как говорится, на совести экспертов, озвучивающих эти прогнозы. Но видеть тут некий провал нам, российским экспертам, думаю, будет не совсем правильным, потому что мы слышим много обнадеживающих высказываний со стороны Дональда Трампа, связанных с возможностью налаживать более тесные отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией», — отметил Андрей Кошкин.