«Жемчужину пустыни» равняют с землей: что потеряла Пальмира от взрывов ИГ

Памятники культуры в Пальмире были для джихадистов символами языческого наследия, которые надо было уничтожить в рамках борьбы с политеизмом как можно скорее. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал историк, директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян.

Сегодня стало известно о том, что боевики группировки «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) разрушили как известный античный тетрапилон, так и фасад римского театра. Сейчас город остается под контролем боевиков, из-за чего ему наносится огромный урон. Террористы захватили Пальмиру в декабре прошлого года. Сейчас идет операция сирийских правительственных сил, направленная на возвращение города к мирной жизни.

«Петербург часто называют «Северной Пальмирой», такое наименование возникло в XVIII веке потому, что то архитектурное содержание и богатство, которое было обнаружено в сирийском городе, поразило воображение современников. Пальмире раздавались разные эпитеты, вроде «жемчужины пустыни». Разрушения ИГ, последние взрывы, контроль боевиков над городом — сильный удар по мировой культурной традиции и по историческим образам. Российские учащиеся пятых и шестых классов помнят изображение на учебниках истории — это Триумфальная арка, символ античного наследия, сочетания западных и восточных традиций в архитектуре. Она была уничтожена, как и храм Бэла или Баала, верховного и кровавого бога. Его реставрировали в 20-е годы, и для джихадистов он был символом языческого наследия, который надо разрушить в рамках борьбы с политеизмом», — комментирует эксперт ФАН.

Он продолжает загибать пальцы, перечисляя те культурные потери, которые уже доставили боевики городу. В частности, был разрушен и храм Баалшамина, местного божества. Фактически город начинают равнять с землей.

«Кроме того, пострадала и статуя богини подземного царства Аллат, а лев в мифологии представлялся ее мужем. Статуя льва тоже уничтожена. Боевики взорвали три погребальные башни, разграбили музей. По последней поступившей информации, взорвали и часть римского амфитеатра. Римские сооружения подобного рода располагались, как правило, на окраинах городов. В данном случае, амфитеатр находится в центре Пальмиры, там когда-то проходили гладиаторские бои. Там недавно проходил и концерт оркестра Валерия Гергиева. Досталось и Тетрапилону. Это такое принятое в римской империи сооружение кубической формы», — продолжает Багдасарян.

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Понятно, что страдают памятники архитектуры, но это навевает и соответствующие исторические ассоциации. Иногда не самые приятные.

«Пальмира возникла во втором веке до нашей эры, она упоминается в Библии. В библейской традиции царь Соломон основал этот город. И Навуходоносор, чей жестокий образ отражен на страницах книги, разрушал Пальмиру задолго до ИГ. Расцвет Пальмиры — третий век нашей эры, когда она боролась с Римом, была столицей земель, куда входили Сирия, Палестина и Египет. Екатерину II в свое время сравнивали с царицей Зенобией. Непонятно, сколько там еще продержится власть боевиков ИГ, но удар культурному наследию наносится огромный», — добавляет собеседник.

Как сообщала ранее «Газета ру», Минобороны сообщило, что террористы ИГ планируют взорвать памятники культуры в Пальмире. Для этой цели они завезли в Пальмиру большое количество взрывчатки. Итоги этой подрывной деятельности мы видим сейчас.