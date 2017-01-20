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Медведев оценил эффективность системы «Платон»
Россия

Медведев оценил эффективность системы «Платон»

Сегодня 14:05
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Медведев оценил эффективность системы «Платон»

Москва, 20 января. Система «Платон» себя полностью оправдала. Об этом в пятницу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, в настоящее время нужно проанализировать собираемость средству.

«Сама по себе система себя оправдывает. Деньги, собранные в рамках «Платона», идут на строительство новых и ремонт уже существующих дорог. Нужно проанализировать, как система работает, в том числе с точки зрения собираемости средств», — приводит слова главы правительства Газета.Ru.

Напомним, что система «Платон» была введена в России 15 ноября 2015 года. Она предполагает взимание платы с грузовиков весом свыше 12 тонн за каждый пройденный километр федеральной трассы. Согласно официальный прогнозам, система может приносить в бюджет от 20 до 40 млрд рублей в год.

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Геннадий Плющев
#дмитрий медведев
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