Медведев оценил эффективность системы «Платон»

Москва, 20 января. Система «Платон» себя полностью оправдала. Об этом в пятницу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, в настоящее время нужно проанализировать собираемость средству.

«Сама по себе система себя оправдывает. Деньги, собранные в рамках «Платона», идут на строительство новых и ремонт уже существующих дорог. Нужно проанализировать, как система работает, в том числе с точки зрения собираемости средств», — приводит слова главы правительства Газета.Ru.

Напомним, что система «Платон» была введена в России 15 ноября 2015 года. Она предполагает взимание платы с грузовиков весом свыше 12 тонн за каждый пройденный километр федеральной трассы. Согласно официальный прогнозам, система может приносить в бюджет от 20 до 40 млрд рублей в год.