Спасатели обнаружили выживших в погребенном под снегом отеле в Италии

Рим, 20 января. Шестерых выживших обнаружили спасатели в погребенном под снегом отеле Rigopiano di Farindola в центральной Италии.

Всего в гостинице момент схода лавины находились 34 человека. Восемь из них являлись сотрудниками отеля, 22 были постояльцами.

Накануне в ходе спасательной операции были извлечены тела четырех человек. Сегодня, по данным издания Repubblica, стало известно, что в отеле обнаружены шестерых выживших.Вся информация уточняется.

Ранее в Ростуризме заявили, что граждан РФ в отеле не было.

