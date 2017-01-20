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Сенатор Каноков: Трамп отобьется от атак Обамы и спецслужб в течение недели
Политика

Сенатор Каноков: Трамп отобьется от атак Обамы и спецслужб в течение недели

Сегодня 14:34
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Сенатор Каноков: Трамп отобьется от атак Обамы и спецслужб в течение недели

Правоохранительные органы и спецслужбы США начали расследование против бывших соратников избранного американского президента Дональда Трампа. Во главе следствия — ФБР, но в нем также участвуют представители ЦРУ, Агентства национальной безопасности и отдела расследования финансовых преступлений Минфина США. Поводом для начала разбирательства якобы послужила недавно перехваченная информация о финансовых транзакциях, связывающих представителей круга Трампа и некоторых российских чиновников. Известно, что под подозрение попали бывший начальник предвыборного штаба избранного президента США Пол Манафорт, а также экс-советники Трампа Картер Пейдж и Роджер Стоун.

Обо всем этом сообщает американское издание New York Time, отмечая, впрочем, что в самом окружении Дональда Трампа факт того, что подобное расследование ведется, подтвердить отказались.

Арсен Каноков, экс-президент Кабардино-Балкарии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку данного эпизода. Конечно же, понятно, что день для этого информационного вброса New York Time выбрала не просто так. Все это выглядит как попытка очернить Дональда Трампа в преддверии его инаугурации.

«Мы все смотрим и внимательно наблюдаем за этим процессом. Я уверен, что Трамп и его команда преодолеют этот сложный период. Трамп вступит в должность, в течение ближайшей недели после инаугурации мы увидим, как будут развиваться события. Я не думаю, что у американских СМИ и противников Трампа получится очернить образ нового президента США. Трудно пока говорить что-то наверняка, но уже ясно, что все это попытка уходящей администрации как можно больше навредить отношениям России и США. Конечно, их крайне не устраивает позиция Трампа по России, то, что он намерен выстраивать нормальные, здравые отношения с нашей страной», — приводит свою точку зрения сенатор.

Сенатор Каноков: Трамп отобьется от атак Обамы и спецслужб в течение недели

Если расследование американских спецслужб против команды Трампа на самом деле ведется, то это говорит нам, что борьба внутри правящих элит в США началась всерьез. «Это самая настоящая борьба властных кругов. Обама, в принципе, поставил следующего президента и его команду в очень тяжелое положение. Но, как я уже сказал, мне кажется, что Трамп и его администрация преодолеют эти затруднения — более того, развязка будет очень быстрой», — продолжает Каноков.

Чтобы там ни планировали противники Трампа внутри американского истеблишмента и массмедиа, существенное большинство граждан США все же поддерживают 45-го президента. Никаких массовых народных выступлений против Трампа не будет: Обаме и его сторонникам не удастся раздуть американский «Майдан».

«Я абсолютно не предвижу ничего такого. На основании информации, которую мы получали, и даже моего личного общения со знакомыми я могу сказать, что большинство американцев поддерживают Трампа, а потому каких-то, как говорится, народных волнений не предполагается. У меня много знакомых американцев, и я знаю, что они ждут от Трампа перемен», — подводит итог Арсен Каноков.

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Иван Верихов
#барак обама #дональд трамп #арсен каноков
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