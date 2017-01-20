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Катастрофы нет: Лукашенко призвал найти замену российской нефти
Политика

Катастрофы нет: Лукашенко призвал найти замену российской нефти

Сегодня 14:31
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Катастрофы нет: Лукашенко призвал найти замену российской нефти

Минск, 20 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами. Как сообщают белорусские СМИ, Лукашенко отдал соответствующее распоряжение в связи с сокращением поставок в Белоруссию нефти из Российской Федерации.

По словам главы государства, никакой катастрофы сейчас не наблюдается, но необходимы альтернативные варианты в качестве замены российской нефти. В настоящее время для этого проработаны и даже испытаны новые маршруты, в которые также входит транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии из Средиземного и Черного морей.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Россия и Белоруссия не договорились о цене транзита нефти.

Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что недопустимо превращать Белоруссию в «отстойник» для нелегальных мигрантов.

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Тимур Румянцев
#нефть #россия #белоруссия #лукашенко
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