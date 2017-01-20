Ученые нашли неожиданную связь между весом отца и полом будущего ребенка

Пекин, 20 января. Китайские ученые выявили удивительную связь между полом будущего ребенка и весом его отца.

Специалисты провели исследование, на основании которого заявили, что вес отца влияет на пол будущего ребенка.

«Мы проанализировали очень большой объем статистических данных и можем с полной уверенностью заявлять, что обнаруженная нами закономерность не является какой-либо погрешностью — пол ребенка действительно зависит от веса его отца», — утверждают специалисты из КНР.

Так, для появления на свет девочки мужчине необходимо сбросить пару килограммов, а для увеличения вероятности рождения мальчика — наоборот, набрать.

Ранее сообщалось, что ученые работают над созданием научно-исследовательского банка индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, который поможет им в исследовании клеточных болезней и позволит найти новые методы их лечения, пишет «Индикатор».