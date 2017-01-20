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NASA опубликовало цветное видео приближения зонда New Horizons к Плутону
Весь мир

NASA опубликовало цветное видео приближения зонда New Horizons к Плутону

Сегодня 13:56
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NASA опубликовало цветное видео приближения зонда New Horizons к Плутону

Москва, 20 января. NASA впервые продемонстрировало цветное видео «посадки» зонда New Horizons на Плутон.

Ролик опубликован на официальном канале агентства в Youtube.

Отмечается, что видео было смонтировано из более ста высококачественных снимков, сделанных зондом летом 2015 года. Тогда аппарат приблизился к карликовой планете на самое близкое расстояние в 12500 километров. Сделанных фотографий оказалось достаточно для создания видео «посадки» зонда на космическое тело.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало видео огромной черной дыры на Солнце.

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Алия Шарафутдинова
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