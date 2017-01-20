ФАН публикует уведомление о сокращении российских рабочих на фабрике «Рошен»

Липецк, 20 января. В липецкий центр занятости населения поступил список профессий, которых сокращают с фабрики «Рошен», принадлежащей Петру Порошенко. Документ о массовом сокращении работников предприятия оказался в распоряжении Федерального агентства новостей.

Самое большое количество среди сокращаемых – это операторы линии в производстве пищевой продукции – 209 человек. Это так называемые производители конфет, для них будет сложнее всего найти работу. На втором месте – укладчик-упаковщик – 87 сотрудников. Этих сотрудников обеспечить работой будет легче, ведь по сути упаковщики — разнорабочие, которые могут работать на любом производстве или хотя бы быстро переучиться.

44 старших операторов линии в производстве пищевой продукции – начальники обычных операторов. 27 кладовщиков и 36 загрузчиков-выгрузчиков пищевой продукции. А также врачи, водители, технологи, механики, наладчики. И даже председатель профкома, который на фабрике Порошенко был «освобожденным», как было на советских предприятиях.