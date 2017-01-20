Аксенов рассказал, сколько денег будет выделено на развитие Крыма в 2017 году

Симферополь, 20 января. Более 54 млрд рублей может получить в 2017 году Крым в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития республики. По словам главы республики Сергея Аксенова, в реализации ФЦП социально-экономического развития Севастополя и Крыма нынешний год станет решающим.

На торжественном собрании в честь Дня республики Аксенов отметил, что 54 миллиардов рублей пойдут на работы по по проектированию и строительству 250 объектов в рамках программы.

В 2016 году Крыму было выделено более 22 млрд рублей в рамках ФЦП, уточнили в правительстве региона.

Как сообщал Аксенов газете «Известия», если власти США признают Крым российским, то они всего лишь признают реальность. По его словам, крымчане сделали свой выбор еще в марте 2014 года и «это никак не зависит от позиции иностранных политиков и государственных деятелей». Аксенов также выразил мнение, что значительная часть украинцев приняла выбор крымчан и признала полуостров частью России.