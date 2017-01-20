Лукашенко унял панику «свядомых» из-за «отстойника» для мигрантов в Белоруссии

Минск, 20 января. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимо превращать Белоруссию в «отстойник» для нелегальных мигрантов. Об этом он заявил журналистам в связи с сообщениями о якобы строительстве центров для мигрантов.

«В средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо «свядомыя» кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в «отстойник». Хочу предупредить, что никакого «отстойника» в Беларуси быть не должно», — обозначил свою точку зрения глава Белоруссии. «Нам чужие мигранты здесь не нужны», — заявил Александр Лукашенко.

Ранее в немецких СМИ появились сведения о том, что ЕС якобы выделит Белоруссии семь миллионов евро на строительство лагерей для беженцев, причем они будут открытого и закрытого типа. Однако при этом представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС не финансирует и не планирует оплачивать Белоруссии какие-либо миграционные центры закрытого типа.