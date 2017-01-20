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Прощай, Минск-2: что ждет Украину после инаугурации Трампа
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Прощай, Минск-2: что ждет Украину после инаугурации Трампа

Сегодня 14:18
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Прощай, Минск-2: что ждет Украину после инаугурации Трампа

Вечером 20 января в Вашингтоне должна состояться инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, от которого ожидают резкой смены во всех сферах американской политики: в том числе, и на международной арене.

Данные ожидания связаны, прежде всего, с тем обстоятельством, что сенсационное и «на грани фола» избрание Трампа позволило фактически обнулить любые (кроме непосредственных долговых) обязательства Соединенных Штатов как государства перед своими партнерами, включая собственных граждан. То есть налицо — и это надо признать — социально-политическое банкротство США. Когда последует за ним банкротство финансово-экономическое — вопрос открытый, но только по срокам, а не по факту.

«Несистемный» или «сверхсистемный?

Собственно, Трампа и продвигали на первый план как мастера удачных банкротств, кризисного «суперменеджера», способного осуществить эту процедуру с минимумом потерь и максимумом прибыли для самой влиятельной и привилегированной части американских элит. В этом плане его имидж якобы «несистемного» политика абсолютно не соответствует действительности. Вернее, Трамп «несистемен» только в том смысле, что он «сверхсистемен», непосредственно представляя на американской политической арене интересы транснациональной сверхсистемы «больших денег».

А уж аранжировать подобные политические композиции в США умеют — чего стоит, например, присутствие мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и кинорежиссера Майкла Мура во главе массового митинга протеста у Trump Tower на Пятой авеню?! Что там говорил Трамп в своей речи на благотворительном ужине в Лас-Вегасе 19 октября 2016 года, где собрались все свои? «Мэр Де Блазио! Где мэр Де Блазио?.. А, вот он! Привет, дорогой! (пожимают друг другу руки) Я раньше не очень хорошо его знал, но потом много занимался вместе с ним недвижимостью…»

Что касается Майкла Мура, то он воспел избрание Трампа, когда оно еще было под большим вопросом: «Трамп добьет Клинтон… Каждый побитый, безымянный, забытый работяга, который когда-то был частью того, что называется средний класс, любит Трампа. Он — человек-коктейль Молотова, который они так долго ждали; человек-граната, которую они могут на законных основаниях бросить в систему, укравшую их жизнь. <...> Они могут быть без денег, они могут быть бездомными, они могут быть обманутыми и забитыми — это не имеет значения, потому в день выборов они равны: миллионер имеет такое же количество голосов, как и безработный, — один. <...> Избрание Трампа будет самой большой вздрючкой, когда-либо зарегистрированной в истории человечества, и это будет чертовски здорово!»

И теперь именно эти люди возглавляют протестные акции против Трампа, — видимо, чтобы чего-нибудь не случилось? Чертовски здорово!

Прощай, Минск-2: что ждет Украину после инаугурации Трампа

Предстоящее президентство Трампа все чаще сравнивают с президентством Герберта Гувера. В воздухе пахнет в десятки раз расширенным и дополненным изданием Великой Депрессии 30-х годов, а романы Френсиса Фицджеральда готовятся пережить новый пик популярности...

Великий Гэтсби Трамп, или Нежна украинская ночь?

В свете этих соображений вопрос о том, что ждет «незалежную» и «евромайданную» Украину после смены караула в вашингтонском Белом доме, по большому счету, не имеет смысла. То есть — самостоятельного смысла.

45-му президенту США, вопреки всем заверениям в его якобы «злопамятности» и «жесткости», после инаугурации будет, по большому счету, все равно, что там говорили, писали или думали про него не только на Украине, но и в куда более значимых государствах. И куда более значимые фигуры, чем Петр Порошенко и Ко. Трамп — прагматик, что называется, до мозга костей. И то, как он и его «команда», все эти Тиллерсоны и Мнучины, станут разыгрывать ту или иную карту нынешней пересдачи глобального пасьянса, уже никаким прошлым определяться не будет. Только текущей ситуацией и расчетами на будущее.

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Избрание Трампа моментально оставило «вне игры» практически всю Европу (без Великобритании, где очень вовремя и столь же «неожиданно» случился Brexit) и практически весь исламский мир (как Иран, так и Саудовскую Аравию). И если до Трампа Украину можно было рассматривать в качестве яблока раздора, вброшенного между ЕС и Россией, то теперь статус «незалежной» становится принципиально иным: она превращается в предмет договоренностей непосредственно между Вашингтоном и Москвой. А значит, «Прощай, Минск!»

То есть ситуация вокруг и внутри «державы 404» должна очень сильно — может быть, даже до неузнаваемости — измениться уже очень скоро, в первые сто дней президентства Дональда Трампа. Это будет или «большое поле боя в Европе» внутри нынешних границ, или внешне мирный, но внутренне конфликтный «раздел по интересам»: от конфедерализации до развала, — это уж как получится (или не получится?) договориться «в комплексе».

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В любом случае, на «небратскую» Украину надвигается политическая ночь. И ни «тихой», по Пушкину, ни «нежной», по Китсу–Фицджеральду, она точно не будет. Если, конечно, Трампа не ждет печальная судьба Великого Гэтсби.

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Александр Маслов
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