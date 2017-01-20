Жириновский назвал главное достоинство Трампа

Москва, 20 января. Новый президент США Дональд Трамп является абсолютно новым типом политика, поскольку пришел из бизнеса, и в этом скрыто его главное преимущество. Такое мнение огласил в пятницу лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

По его словам, будучи человеком из мира бизнеса, Трамп, в отличие от своих предшественников, прекрасно понимает цену деньгам и труду.