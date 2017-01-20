Порошенко выплатит сокращенным с Roshen россиянам по 60 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 20 января. Руководство фабрики Roshen в Липецкой области уведомило городской центр занятости о том, что с 24 апреля до 31 июля с кондитерской фабрики будет сокращено 697 человек из 732 работающих.

Остальные — это бухгалтерия, экономисты — будут работать еще какое-то время, занимаясь консервацией завода. При этом руководство украинской фабрики гарантировало сокращение в соответствии с законодательством РФ. То есть единовременная выплата при сокращении в размере двух средних заработков (на Roshen они составляют порядка 30 тысяч рублей) и еще один заработок — через два месяца в том случае, если люди не найдут работу.

Как уже сообщали ранее, на фабрике Петра Порошенко в Липецке работают исключительно граждане России. С 2014 года туда не приняли ни одного украинца. При этом в Липецке живет и работает их достаточно много.

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